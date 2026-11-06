2026 年，尼藏邊境。〔八月底的〕一場山洪剛剛重創了拉蘇瓦和怒瓦闊特兩縣；相隔四十六天，在整個尼泊爾都還來不及緩過氣來的時候，廓爾喀縣的楚姆努布里村也因為山崩的緣故，在 10 月 11 日遭遇到了洪水的襲擊。這場洪水對於飽受自然災害威脅、餘悸猶存的人們來說，無疑是雪上加霜；不安和恐懼已經成了他們的日常現實。

這場極端氣候所引發的天災，不但摧毀了怒瓦闊特這個風光一時的旅遊景點，也毀掉了當地的自然美景和經濟機會。房子成了瓦礫，馬路、橋梁和水力發電等關鍵基礎設施也被沖毀，觸目所及在在令人心碎。至於確切的死亡人數，則有待官方證實。

然而，浩劫的背後有著令人不安的事實──在這類災難發生的時候，災民所要承受的代價，往往沒有得到正視。數字的背後，是破碎的夢想、失去的生計、遭到掩埋的回憶。許多家庭痛失至親，仍然努力地活下去；許多社區的未來，充滿了不確定性；還有無數的人們，用盡所剩無多的資源建立連結、重建生活。

重建之路路迢迢──因為受損的不僅有房屋、道路和橋樑，還有農田和商家。共同社、美聯社的一篇聯合報導就指出：〔八月份的那場洪災共造成〕7,500 棟房屋受損或是全毀，災後復原的費用更是高達 47.7 億美元（新臺幣 1,550 多億）。尼泊爾政府〔的救災重點〕現在已從急難救助轉向修復和重建；他們也意識到了冰川湖潰決以及其他天然災害可能對當地帶來的威脅。橋梁毀壞、交通阻斷，不但讓倖存下來的社區處境堪憂，也拖緩了重建的進度，讓災民遲遲無法脫離險境。

為此，各界都伸出了援手〔想幫助當地災民〕重建基礎建設、恢復必要服務；然而，承諾提供援助，不代表這些款項都已實際撥付、能夠即時送抵災區。尼泊爾財政部的外援追蹤系統顯示，尼國政府賑災專戶目前所收到的外幣捐款已達 2,489 萬美元（約 7 億 9,648 萬新臺幣）；這樣的追蹤機制，有助於提升援助資金募集、分配的透明度。此外，首相辦公室也公布，還有高達 5,047 萬美元（約 16 億 1,500 萬新臺幣）的各界捐助──包括現金、物資與支援團隊在內──正在路上。

當局尚未對長期重建計畫的具體進度發布更進一步的消息。大部分的外援目前仍然用於滿足醫療援助、食物和臨時住所（如帳篷）等緊急需求。

對於許多災民來說，他們距離重建基礎設施、恢復正常生計，都還有很長的一段路要走。來自印度、中國、美國、阿拉伯聯合大公國的援助已在路上；亞洲開發銀行和多家國際金融機構也已承諾提供金援。但即便如此，各地的復原速度仍然可能進展不一 ──因為他們所面臨到的挑戰，不僅僅是重建災區，還得幫助災民重拾生計、恢復公共服務，讓他們在重重天災的威脅之下，還能夠保有一點點的安全感。

現在，全球之聲想邀請各位讀者，親眼來看看這場天災究竟對尼泊爾當地的居民帶來了什麼樣的影響。以下所有照片都是由作者本人 在 2026 年 10 月 7 日，拍攝於怒瓦闊特縣的比德爾市。